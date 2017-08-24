Крепкий Орешкин

В последнее время Росстат подвергся критике сразу с двух сторон. Частные компании обвиняют ведомство в занижении потребительской инфляции на протяжении многих лет. Государство в лице непосредственного начальника над статистиками, министра экономического развития Максима Орешкина, выразило недовольство данными по доходам населения в июле. Эксперты считают, что ведомство работает не идеально, но и не так уж и плохо. Но все согласны с тем, что качество предоставляемой информации нужно повышать.

Ограниченная объективность

Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Росстата, в течение трех недель с конца июля и по середину августа отмечалось стабильное падение цен на 0,1 процентного пункта. В итоге к 14 августа накопленная с начала года инфляция составила всего 2,2 процента, что почти в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором, напомним, рост цен был самым низким за всю современную историю России. Вроде бы есть повод для радости.

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Одна проблема — не все считают данные Росстата исчерпывающими. Исследовательский холдинг «Ромир» представил свой анализ дефлятора потребительских цен в России, отражающего, по словам авторов, реальные изменения стоимости товаров и услуг. Согласно этим данным, цены в июле выросли на 1,5 процента, что почти в 20 раз выше, чем по информации Росстата.

У «Ромира» давно серьезные расхождения с Росстатом — с 2008 года. И все время государственные статистики показывают меньшую инфляцию, чем социологи. В итоге, как уверены в холдинге, «официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем, и данные статистического ведомства можно считать объективными с некоторыми ограничениями».

Детские ошибки

Почти одновременно статистиков раскритиковал их шеф, министр экономического развития Максим Орешкин. Он подверг сомнению данные ведомства о снижении располагаемых доходов россиян в июле. Дело в том, что зарплата в том месяце продолжала расти, в чем глава Минэкономразвития увидел противоречие. По его словам, это разночтение объясняется методикой расчета, в реальном выражении основная часть доходов выросла.

Это уже не первый раз, когда Орешкин выступает против ведомства, которое было в начале года передано под его начало. В марте, к примеру, он назвал данные Росстата за февраль нерепрезентативными (а сообщалось о резком ухудшении положения дел в экономике, что стало сенсацией на фоне более чем позитивных ожиданий).

Статистические сведения исказило то, что за базу для сравнения были взяты данные високосного 2016 года. Один лишний день позволял показать более высокие результаты работы экономики. Также сказался перенос на февраль 2017 года дополнительных праздничных дней. Такой недоучет выглядит почти детской ошибкой.

Максим Орешкин Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

В результате Росстат сейчас активно критикуют и сверху, и снизу. Граждане не могут понять, почему они видят увеличение цен на молоко или мясо, а статистики дают нулевой или мизерный рост по этим позициям. Покупатель может ошибаться, но и статистики не всегда способны отследить все нюансы в изменениях цен (да и других показателей).

Справедливости ради стоит сказать, что государственную статистику критикуют практически во всех странах мира. Чаще всего статистиков обвиняют в применении разных сложных коэффициентов, формирование которых далеко не всегда прозрачно.

Ждут перемен

Стоит ли стрелять в гонца, который несет дурные (а иногда и неоправданно хорошие) вести? По словам управляющего директора по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства RAEX Антона Табаха, претензии к работе ведомства есть как у экспертного сообщества, так и у населения. В частности, людям не нравится, что статистики смотрят инфляцию, «очищенную» от данных по продовольствию и топливу.

Что касается экспертов, то, как отмечает Табах, у Росстата устаревшие подходы, а современные методы сбора информации и ее обработки не внедряются. «Если у главы профильного министерства накопились претензии к статистическому ведомству, это означает, что в ближайшее время это ведомство ждут реформы», — предрекает он.

Ранее с аналогичной критикой российских статистиков выступал первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы Сергей Катасонов. Он считает, что методики Росстата безнадежно устарели, поскольку принимались еще в советские времена. Соответственно, и товары с услугами измеряются не те, которые положено.

По мировым стандартам

С этим не согласна директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Юлия Цепляева. «Претензии Орешкина по поводу данных за июль понять можно. Конечно, для проведения экономической политики министерству нужны самые точные данные», — констатирует она.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

По словам Цепляевой, общие доходы в России считают, опираясь на данные по расходам. «Иначе нельзя — если считать только официальные доходы, то четкой картины не будет. Не учитывается (что признает и ЦБ) интернет-торговля, которая составляет 3-4 процента в общем объеме. А она выросла на 35 процентов, что дает очень сильное искажение», — отмечает экономист. Выходит, критика Орешкина вполне обоснована, и Росстат не учел множество важных данных.

В то же время эксперт не расценивает предоставляемую Росстатом информацию как низкокачественную, если сравнивать ее с результатами работы аналогичных ведомств в зарубежных странах.

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«Да, мы уступаем, например, США в некоторых вещах, таких как "длина рядов". В Штатах можно достать любую информацию с давних времен и проследить ее изменение. У нас по понятным причинам это сложнее. Кроме того, в Америке измеряют буквально все, множество всяких индикаторов, в России — поменьше», — говорит Цепляева.

Однако, с другой стороны, Китай по уровню статистики проигрывает России весьма ощутимо. К примеру, в КНР безработицу определяют по данным опроса 1000 человек в трех провинциях, утверждает эксперт. «В России такое просто невозможно. У нас для подсчета инфляции для статистиков есть руководство на 60 страницах, где прописывается множество нюансов. Организация экономического сотрудничества и развития никогда не предъявляла претензий к российской статистике, в отличие от статистических данных многих стран мира», — подчеркнула она.

Все это не означает, конечно, что эффективность Росстата нельзя повысить. И реформа ведомства, которую предсказывают специалисты, способна помочь Максиму Орешкину и его команде обрести более достоверную информацию об экономике страны.