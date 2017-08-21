Рост зарплат россиян назвали причиной замедления роста ВВП страны

Зарплаты россиян растут более высокими темпами, чем производительность труда в стране, что может привести к увеличению инфляции и замедлению роста ВВП. Об этом в понедельник, 21 августа, пишет газета «Известия», ссылаясь на пресс-службу Банка России.

Указывается, что там обеспокоены дефицитом кадров в стране. Отмечается, что в России существует нехватка врачей, учителей, программистов, а также высококвалифицированных рабочих.

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По мнению экспертов, дефицит трудовых ресурсов может разогнать инфляцию на 0,5 процентных пунктов, а темпы экономического роста России могут замедлиться на один процентный пункт.

«По данным Росстата, производительность труда в России начиная с 2009 года растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты населения. Исключение составил только 2015 год, когда реальные зарплаты сократились на 9,1 процентов, а производительность труда — на 2,2 процента», — напоминается в материале.

17 августа стало известно, что среднемесячная начисленная зарплата в России в июле выросла в годовом выражении на 8,6 процента до 39355 рублей. При этом реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года снизились на 0,9 процента в годовом выражении, с начала года они сократились на 1,4 процента. По сравнению с июнем реальные доходы в июле упали на 3,1 процента, подсчитали в Росстате.