Россиян заставят работать лучше

Минэкономразвития подготовило меры для повышения производительности труда в России. Об этом в среду, 30 августа, пишут «Ведомости».

Предложения ведомства — часть плана по ускорению роста ВВП. Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, рост производительности ускорится с 1,6 процента в 2018 году до 1,9 процента в 2020 году. Но в целевом варианте, предусматривающем стимулы, ожидается более быстрый рост: на 2,9 процента в 2020 году.

Повышение производительности при оптимистичном сценарии добавит от 0,15 процентных пункта в рост ВВП в 2018 году до одного процентного пункта в 2021 году, полагают в министерстве. На реализацию программы в течение четырех лет уйдет около 30 миллиардов рублей.

Необходимые для программы законы должны быть приняты к 15 марта 2018 года, а меры делятся на два блока. Первый — улучшение условий для бизнеса: создание федерального центра компетенций, снижение административных барьеров, стимулирование производительности. Второй блок — для пилотных проектов, в которых участвуют отобранные компании, им государство поможет средствами, оплатив консультантов.

В июне СМИ сообщали, что Минэкономразвития разработало проект программы повышения производительности труда в России, на реализацию которой потребуется 29 миллиардов рублей.

Зарплаты россиян растут более высокими темпами, чем производительность труда в стране, что может привести к ускорению инфляции и замедлению роста ВВП, считают в Банке России. По данным Росстата, производительность труда в России начиная с 2009 года растет примерно в два раза медленнее, чем реальные зарплаты населения.

В 2012 году президент Владимир Путин поручил правительству увеличить производительность труда в 1,5 раза за семь лет. Срок его исполнения — до 2018 года.