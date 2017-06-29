МЭР попросило 29 миллиардов рублей на повышение производительности труда

Минэкономразвития разработало проект программы повышения производительности труда в России, на реализацию которой, согласно плану министерства, потребуется 29 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает газета «Ведомости».

В нынешних демографических условиях программа ставит еще одну задачу — поддержать работников, которые лишатся своих мест. Большая часть запрашиваемой суммы пойдет на решение проблемы безработицы.

В текущем году в программе будут участвовать пять регионов, в 2018 и 2019 годах — по 10, новые области будут прибавляться и дальше.

В каждом субъекте федерации будут отобраны компании, которым наймут консультантов по повышению производительности труда за счет бюджета. Предполагается, что это будут компании из большой четверки аудиторов. Они проанализируют эффективность предприятия и предложат кратко-, средне- и долгосрочные меры. Как пояснил изданию федеральный чиновник, в эксперимент войдут средние компании, а у них денег на это нет. Поэтому за аудиторов и экспертов решено заплатить из бюджета.

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Критерии выбора компаний — выручка до 30 миллиардов рублей и большой потенциал к повышению эффективности. Эффект от эксперимента почувствуют не только избранные компании, но и остальные, надеется министерство. Для этого будет создан центр компетенций на базе ВЭБа — платформа, на которой соберут лучшие практики повышения производительности труда.

В 2012 году президент Владимир Путин поручил правительству увеличить производительность труда в 1,5 раза за семь лет. Срок его исполнения — до 2018 года.