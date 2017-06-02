Зампред ЦБ предсказал превращение пятницы в выходной день

Активные процессы глобализации могут привести к тому, что пятница через 15 лет станет выходным днем. Такое мнение высказал, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Его слова в пятницу, 2 июня, приводит Rambler News Service.

«Момент, который очень важен, это, действительно, повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди», — заявил Швецов. По его словам, третий выходной день приведет к появлению новых секторов экономики, связанных с личным временем.

В марте 2017 года первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев заявил, что Госдума планирует сохранить устоявшийся календарь праздничных дней, несмотря на то, что депутаты регулярно предлагают учредить новые знаменательные даты или перенести существующие. В качестве примера он привел два предложения фракции ЛДПР перенести День защитника Отечества. Депутат Иван Сухарев рекомендовал переместить праздник на лето, а лидер либерал-демократов Владимир Жириновский — на начало апреля (это увязывалось с годовщиной Куликовской битвы).