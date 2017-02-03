В Совфеде предложили давать привившимся от гриппа дополнительный отпуск

Привившимся от гриппа надо давать к основному отпуску три дополнительных дня. Как передает в пятницу, 3 февраля, РИА Новости, с таким предложением к вице-премьеру Ольге Голодец обратился председатель комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности Вадим Тюльпанов.

«Необходимо обязать работодателей предоставлять привившимся против гриппа гражданам дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью до трех дней, конкретное количество дополнительных выходных должно определяться по согласованию с работодателем», — говорится в письменном обращении сенатора.

Он добавил, что эта мера требуется для стимулирования массовой вакцинации от гриппа, и попросил Голодец дать компетентную оценку его предложению.

Около года назад Тюльпанов выступил с инициативой полностью оплачивать россиянам больничные листы в условиях «острой эпидемиологической ситуации». Помимо этого, он высказался за увеличение сумм больничных выплат: по его мнению, данная мера будет способствовать тому, что заболевшие граждане останутся дома и не будут заражать коллег и посетителей в общественных местах.