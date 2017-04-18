Россиянам предложили давать выходной после Пасхи

В Госдуме предложили сделать выходным днем понедельник, следующий за Пасхой. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента во вторник, 18 апреля.

Его авторами выступили депутаты от фракции ЛДПР — зампредседателя Госдумы Игорь Лебедев и председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Документ разработан «в целях законодательного закрепления установления нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника», говорится в пояснительной записке. По мнению депутатов, это позволит создать условия «для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих граждан», а также высвободит время «для полезных дел».

Кроме того, парламентарии отметили, что у властей субъектов Федерации есть право устанавливать дополнительные праздничные дни — в частности, в ряде мусульманских регионов жители отдыхают во время Ураза-байрама и Курбан-байрама. Либерал-демократы подчеркнули, что Пасху празднуют до 85 процентов россиян, пишут dni.ru.

1 марта первый замруководителя думской фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев, комментируя периодически возникающие инициативы депутатов о переносе существующих праздников и учреждении новых, заявил, что нижняя палата парламента планирует сохранить устоявшийся календарь российских праздников.

Пасха, или Воскресение Христово, — главный христианский праздник. В этот день верующие вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после распятия на кресте за грехи всех людей. В ряде европейских стран он является нерабочим днем.