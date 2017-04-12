День космонавтики предложили сделать выходным

В Общественной палате предложили сделать День космонавтики официальным выходным днем. Об этом РИА Новости сообщила член ОП певица Диана Гурцкая.

«У нас мало дат, которые объединяют все наше общество. Таким днем, безусловно, является День космонавтики. Это праздник подлинного героизма и торжества человеческой воли. Нам есть чем гордиться, что помнить. И надо передать эту память потомкам», — заявила она.

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По словам Гурцкой, чтобы не увеличивать число выходных в году, день можно забрать из длинных новогодних каникул.

Аналогичное предложение возникло у депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. «День космонавтики должен стать национальным праздником, символом победы нашего интеллекта в нелегкой борьбе. День космонавтики должен быть, скорее, все-таки выходным днем», — заметил парламентарий.

Также Дегтярев предложил 12 апреля создать условия для того, чтобы молодежь бесплатно смотрела фильмы о космосе и посещала тематические музеи.

Годом ранее сделать День космонавтики выходным предлагал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

12 апреля в России отмечается День космонавтики, дата была выбрана в ознаменование полета первого человека в Космос.