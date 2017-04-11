Коммунисты предложили дать петербургской улице имя космонавта Гречко

«Коммунисты России» призвали Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга назвать одну из улиц города в честь космонавта Георгия Гречко. Об этом сообщается на сайте партии во вторник, 11 апреля.

«Выпускник "Военмеха" Георгий Михайлович Гречко стал первым ленинградцем, покорившим космос. (…) Мы предлагаем комиссии уже 12 апреля, в День космонавтики, приступить к рассмотрению данного вопроса», — сказал руководитель петербургского отделения партии Сергей Малинкович.

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По его словам, именем космонавта, к примеру, может быть названа одна из новых улиц в Приморском районе, где находится проспект Королева.

11 апреля Гречко похоронили на Аллее космонавтов на Троекуровском кладбище в Москве, передает телеканал «360».

Космонавт скончался в ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет. В момент кончины он находился в 81-й больнице имени Вересаева в Москве. Член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Олег Мухин рассказал, что в последние годы Гречко тяжело болел.

Гречко, родившийся в Ленинграде в 1931 году, совершил три космических полета в период с 1975 по 1985 год. Он награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и тремя орденами Ленина.