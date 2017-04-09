Георгия Гречко похоронят на Аллее космонавтов на Троекуровском кладбище

Космонавта Георгия Гречко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Траурная церемония пройдет 11 апреля. Об этом агентству ТАСС в воскресенье, 9 апреля, сообщила дочь покойного Ольга Михеева-Гречко.

«С 12:00 до 13:30 мск в Большом зале Троекуровского кладбища пройдет гражданская панихида. С 13:30 до 14:00 — отпевание. После этого состоится церемония захоронения на Аллее космонавтов», — сообщила она.

Георгий Гречко ушел из жизни в возрасте 85 лет в ночь на 8 апреля. В момент кончины он находился в 81-й больнице имени Вересаева в Москве.

В связи со смертью космонавта президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили глубокие соболезнования. Глава правительства, в частности, заявил, что Гречко был представителем «легендарного поколения летчиков-космонавтов, талантливым инженером и исследователем», передает ТАСС.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский военно-механический институт, участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В период с 1975 по 1985 год совершил три космических полета. Космонавт награжден двумя медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, тремя орденами Ленина, медалями «За доблестный труд» и «За заслуги в освоении космоса».

