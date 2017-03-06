Терешкова позвала депутатов в отряд космонавтов

Первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова пригласила своих коллег по нижней палате парламента вступить в отряд космонавтов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 6 марта.

«Надеемся, [спикер Госдумы] Вячеслав Викторович [Володин], что, может быть, кто-то из депутатов к нам придет в отряд космонавтов», — сказала Терешкова на открытии в Госдуме выставки «Чайка. Первый полет», приуроченной к ее юбилею.

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Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил кандидатуру председателя думского комитета по физкультуре и спорту Михаила Дегтярева, добавив, что и сам готов отправиться в полет. «С вами хоть на Марс», — ответил лидер либерал-демократов на предложение юбиляра.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин поздравил Терешкову с 80-летним юбилеем. Он вручил ей два подарка, намекающих на позывной Терешковой — Чайка: скульптуру «Чайка садится на воду», выполненную Иулианом Рукавишниковым, и картину «Чайки над Волгой» художника Виталия Зайцева. Терешкову также поздравил летчик-космонавт Георгий Гречко. «Она в своей жизни достигла всех высот: и профессиональных, и личных, и общественных, так что я бы ей пожелал — так держать, Валя!» — цитирует его Национальная служба новостей (НСН).

22 февраля стало известно, что Терешкова может быть приглашена на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II.

Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза. Единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку. Избиралась в Госдуму шестого и седьмого созывов.