Путин вручил Терешковой два подарка со смыслом

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем первую в мире женщину, побывавшую в космосе, депутата Госдумы Валентину Терешкову. Стенограмму их встречи в понедельник, 6 марта, приводит сайт Кремля.

«Дорогая Валентина Владимировна, позвольте вас искренне и сердечно поздравить с вашим юбилеем. Вам спасибо большое за ваше служение Отечеству», — сказал Путин.

Он вручил юбилярше два подарка, намекающих на позывной Терешковой — Чайка: скульптуру «Чайка садится на воду», выполненную Иулианом Рукавишниковым, и картину «Чайки над Волгой» художника Виталия Зайцева.

«Как раз, собственно, из ваших родных мест картина (Терешкова родом из расположенной рядом с Волгой деревни Большое Масленниково в Ярославской области — прим. «Ленты.ру»)», — уточнил глава государства.

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Путин также отметил, что Терешкова всегда была примером для своей страны. «Я знаю, как вы любите нашу большую, общую Родину — Россию. И свою малую — Ярославль. Все время об этом думаете, как мы ни встретимся, всегда об этом говорите», — добавил президент.

Терешкова стала первой женщиной-космонавтом, проведя 70 часов на борту корабля «Восток-6» в июне 1963 года. Герой Советского Союза, она также является первой в России женщиной, получившей звание генерал-майора. В настоящее время — заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Поздравляя юбиляров и именинников, президент России, как правило, выбирает тематические подарки. В январе 2017 года первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев получил в подарок от российского лидера карту древней Тартарии. В сентябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев стал обладателем картины «В цеху».

В июне 2014 года, поздравляя с юбилеем лидера КПРФ Геннадия Зюганова, Путин вручил ему фигурку Чапаева.

