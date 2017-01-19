Путин одарил картой Тартарии первого президента Татарстана

Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев получил в подарок от российского лидера Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева карту древней Тартарии. Об этом сообщает kp.ru в четверг, 19 января.

Раритетная карта, подаренная Шаймиеву в преддверии его 80-летия, была составлена в XVII веке голландским картографом Виллемом Блау.

Как отмечает издание, он включил в территорию Тартарии всю Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию. С севера ее, по представлениям картографа, омывал Тартарский океан, а с востока — Китайский.

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«Сложно сказать, кто именно на этой территории здесь жил в то время, но это наша общая история», — отметил Путин.

Президент России в ходе встречи также поблагодарил Шаймиева за совместную работу в предыдущие годы и его деятельность в качестве председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Татарстана. «Это очень важная работа. Может быть, даже одна из самых важных, которыми мы должны заниматься», — заявил глава государства.

Шаймиев занял пост президента Татарстана в 1991 году. В 2010-м он покинул эту должность и стал госсоветником республики.

Термин Тартария использовался в XVI-XVIII веках. Он означал империю Чингисхана и ее осколки.