Терешкову собрались позвать на аудиенцию к английской королеве

Первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова может быть приглашена на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в среду, 22 февраля, сообщается на сайте думской фракции «Единой России».

По его словам, в Госдуму пришло письмо от директора лондонского Музея науки Иана Блэтчфорда, в котором он предложил провести 13-16 марта выставку, посвященную Терешковой.

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«А также с его стороны прорабатывается вопрос о встрече Валентины Владимировны с королевой Елизаветой II», — сказал Володин.

По данным «Интерфакса», 6 марта — в день рождения Терешковой — в нижней палате парламента пройдет прием в ее честь. Проведение подобных мероприятий, посвященных космонавтам, может стать традиционным, сообщил председатель Думы агентству.

Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза. Единственная в мире женщина, совершившая космический полет в одиночку. Избиралась в Госдуму второго, четвертого, шестого и седьмого созывов.