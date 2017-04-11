Большинство россиян высказались против увеличения финансирования космоса

Большинство россиян (60 процентов) считают, что расходы государства на космические программы стоит оставить в текущем размере. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

За увеличение финансирования космической отрасли высказались 19 процентов опрошенных, против — 15 процентов.

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Половина респондентов считает, что Россия должна стремиться первой среди всех стран отправить экспедицию людей на Марс, также 51 процент процент опрошенных уверены, что страна должна стремиться первой создать базу на Луне.

При этом большинство участников опроса (78 процентов) считают, что России лучше реализовывать проекты освоения Солнечной системы в сотрудничестве с международными партнерами, а 18 процентов выступают за то, чтобы страна покоряла космос самостоятельно.

«Россияне хотели бы быть первыми во всех значимых проектах, но не хотели бы оплачивать 100 процентов расходов. Они также надеются получить от космонавтики что-то практически-полезное, применимое в их собственной жизни, а не только ощущение величия нашей науки и промышленности», — прокомментировал результаты исследования аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 30-31 января. В нем приняли участие 1200 человек. Вероятность ошибки не превышает 3,5 процента.