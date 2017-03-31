Песков оценил шансы России обогнать Илона Маска в космосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным достижением повторный запуск в космос ракеты Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX. Его слова в пятницу, 31 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя Кремля, Москва следит за технологическими прорывами во всем мире. «Развитие вот таких технологий будет приниматься во внимание и специалистами нашей космической отрасли», — сказал Песков.

Он добавил, что российская космическая корпорация Роскосмос «тоже проходит через период трансформации, совершенствуется работа».

«И неоднократно руководитель Роскосмоса [Игорь] Комаров докладывал президенту о наличии тоже достаточно передовых и прорывных разработок, над которыми сейчас работают наши специалисты», — продолжил пресс-секретарь президента. По его словам, в космической сфере наблюдается жесткая конкуренция, но «есть все основания полагать», что Россия сможет ее достойно выдержать.