SpaceX совершила третий успешный пуск в 2017 году

Компания SpaceX произвела третий успешный пуск ракеты Falcon 9 в 2017 году. Через полчаса после старта от носителя отделился телекоммуникационный спутник EchoStar 23. Об этом сообщается в Twitter компании.

Пуск произведен 16 марта с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ранее намеченный на 14 марта старт был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

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Спутник EchoStar 23 создан американской компанией SSL (Space Systems/Loral) и предназначен для обеспечения телевещания на территории Южной Америки. Срок эксплуатации аппарата оценивается в 15 лет.

Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX планирует в 2017 году произвести 27 коммерческих и гражданских пусков, а также тестовые старты сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и корабля Dragon V2.