Россиян собрались оставить без новых праздников

Госдума сохранит устоявшийся календарь российских праздников, заявил первый замруководителя думской фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев. Его слова в среду, 1 марта, приводит «Интерфакс».

Депутат отметил, что законодатели регулярно выдвигают инициативы о переносе существующих праздников и учреждении новых. «Есть некий календарь, он подвергся в какой-то момент ревизии, поскольку Россия немножко в другое состояние перешла, — все, давайте на этом остановимся и какое-то время трогать его не будем», — сказал он.

По его мнению, перечень памятных дат окончательно устоялся после того, как в него был введен День народного единства, отмечаемый 4 ноября. День национального примирения и согласия, существовавший до этого, не прижился, отметил Исаев.

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Комментируя законопроект о переносе Дня защитника Отечества на август, он пояснил, что даже если его примут, россияне продолжат его праздновать 23 февраля. «У нас уже есть сложившаяся традиция, традиция, которая воспринимается народом. Народ будет продолжать это праздновать. Как, например, празднуют Старый Новый год», — пояснил единоросс.

Накануне стало известно, что депутат Иван Сухарев (ЛДПР) подготовил законопроект о переносе празднования Дня защитника Отечества на лето. По мнению избранника, 23 февраля в его нынешнем виде не является русским национальным праздником.

22 февраля лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести празднование Дня защитника Отечества на апрель. «Армия создана не 23 февраля 1918 года, 99 лет назад, а на Чудском озере, 5 апреля 1242 года», — заявил политик.

В апреле 1242 года по юлианскому календарю на льду Чудского озера произошло Ледовое побоище — битва с участием ижоры, новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского, с одной стороны, и войском Ливонского ордена, с другой стороны. Рыцари были окружены русскими воинами и уничтожены. В память о сражении в России установлен один из Дней воинской славы.