В Госдуме предложили праздновать День защитника Отечества в августе

Депутат Госдумы Иван Сухарев от фракции ЛДПР подготовил законопроект о переносе празднования Дня защитника Отечества на лето. Об этом сообщает RT во вторник, 28 февраля.

Текст законопроекта есть в распоряжении телеканала, однако пока не размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Комментируя инициативу, Сухарев пояснил, что 23 февраля в его нынешнем виде было установлено наркомом Львом Троцким и дата не является русским национальным праздником.

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«В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в теплые летние дни», — добавил депутат.

Праздник День защитника Отечества был установлен 27 января 1922 года и связан с первыми боями Красной армии против германских войск в феврале 1918 года. Первоначально он именовался как «День Красной Армии и Флота», в период с 1946 по 1993 годы носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник также продолжают отмечать в ряде других стран СНГ.