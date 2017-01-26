Милонов предложил учредить День Февральской революции

Депутат Виталий Милонов внес на рассмотрение Госдумы законопроект об учреждении в России новой памятной даты — Дня Февральской революции. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента в четверг, 26 января.

«К сожалению, из-за идеологических ограничений коммунистической эпохи, роль Февральской революции была девальвирована до некого "буржуазного" уровня. Однако подлинное значение тех событий имело для нашей страны ключевое значение», — говорится в пояснительной записке. Установить памятную дату предлагается 2 марта.

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Автор инициативы отмечает, что после отречения императора Николая II от престола в России произошло «великое множество трагических событий». Милонов подчеркивает, что россияне не должны забывать уроков истории.

20 января непарламентская партия «Коммунисты России» предложила ввести административную ответственность за отрицание фактов Октябрьской революции, таких как штурм Зимнего дворца или исторический залп крейсера «Аврора». В КПРФ эту инициативу не поддержали.

Февральская революция 1917 года в России еще носит название Буржуазно-демократической. В результате нее царь Николай II отрекся от престола, а империя перестала быть монархией.