В КПРФ выступили против наказания за отрицание событий Октябрьской революции

Введение административного наказания за отрицание событий Октябрьской революции 1917 года является излишней мерой, считает депутат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщиков. Такое мнение он высказал РИА Новости в пятницу, 20 января.

«У меня, конечно, вызывают жуть те люди, которые это отрицают. Но мне кажется, что все-таки это не то, за что надо устанавливать уголовную ответственность, даже административную. (...) Здесь все-таки это будет называться насильственной идеологизацией», — сказал парламентарий. Он также отметил, что не совсем понимает, в чем опасность подобных заявлений.

По его мнению, с искажением истории следует бороться, развивая историческую науку. Тогда, полагает Синельщиков, меньше людей будет отрицать такие события как штурм Зимнего дворца или выстрел по нему крейсера «Аврора».

Ранее в пятницу партия «Коммунисты России» предложила ввести административную ответственность за «отрицание исторических фактов и искажение характера событий», связанных с Октябрьской революцией. Председатель партии Максим Сурайкин считает, что ее нельзя называть государственным переворотом, как это делают некоторые политики. Свои предложения «Коммунисты России» направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

20 декабря президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке к проведению мероприятий, посвященных столетию революции.

Октябрьская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция, или большевистский переворот) — одно из крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года.