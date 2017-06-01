Миронов предложил освободить школьников от занятий по выходным

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отчитался о разработке партией законопроектов, освобождающих школьников от обязательных занятий и выполнения домашних заданий по выходным. Об этом сообщает пресс-служба «СР».

Миронов считает, что учащихся «нужно освободить от "сверхурочной работы" в гонке за показателями, которую устраивают взрослые». По его мнению, счастье детей невозможно измерить в оценках, результатах ЕГЭ или в количестве дополнительных занятий.

Глава эсеров считает, что дети работают ничуть не меньше, чем взрослые. «Там, где практика субботних занятий закреплена статусом заведения, следует проводить в этот день мероприятия спортивного и познавательного характера. Пусть это будет день спорта, день здоровья, день игр и, конечно же, день семьи. Ведь дефицит общения в семьях — одна из главных причин детских стрессов и проблем», — считает политик.

Миронов выразил надежду, что его инициатива найдет поддержку среди педагогической общественности и родителей учеников.

В конце мая Сергей Миронов заявил, что «СР» готовит законопроект о всероссийской реновации хрущевок. «Мы считаем, что реновация в Москве — это замечательно, но количество хрущевок в других городах России тоже очень велико, поэтому мы готовим и будем вносить специальный законопроект о реновации в РФ», — заявил политик.