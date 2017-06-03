Роструд определил самую нужную предприятиям профессию

Главная проблема российских предприятий — поиск специалистов в инженерной области, заявил РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов.

«[Предприятия] не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — сказал он на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

Вуколов отметил, что главной задачей сейчас является повышение производительности труда. В связи с этим необходимо переобучать людей тех профессий, которым сложно найти работу. Это, в частности, экономисты и юристы.

В апреле Минтруд перечислил специальности, которые станут наиболее востребованными в 2017 году. Среди самых востребованных профессий: юристы, врачи, работники IT-сферы, а также специалисты в сфере строительства, транспорта и промышленности. Работодатели стали чаще отказывать менеджерам и документоведам, а также претендентам на руководящие должности в бизнес-структурах.