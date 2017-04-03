Васильева перечислила самые нужные государству профессии

Министр образования Ольга Васильева назвала наиболее нужные стране специальности, сообщает ТАСС.

«В течение последних трех лет отмечается рост потребности в выпускниках естественно-научных, инженерно-технических, педагогических, медицинских направлений, — заявила министр. — Это специальности, которые требуются сейчас стране».

По словам Васильевой, в 2016 году на инженерное направление было выделено 46,7 процента бюджетных мест, на педагогическое направление — 9,2 процента, а на медицинское — 8,4 процента. В 2017-2018 году эти соотношения практически не изменятся.

В конце марта были опубликованы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым наиболее перспективными сферами занятости для детей россияне назвали медицину, армию и юриспруденцию. При этом только четыре процента родителей заявили, что готовы смириться с любым карьерным выбором своего ребенка.