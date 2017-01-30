Санкт-Петербург признали городом с самым доступным высшим образованием. Об этом свидетельствуют данные исследования Института образования ВШЭ, опубликованные ТАСС.

Второе место заняла Амурская, а третье — Вологодская область. Сложнее всего ситуация с финансовой доступностью высшего образования в Дагестане, Ингушетии и Чечне.

В исследовании учитывалась не только стоимость обучения, но и расходы на проживание. «Отсутствие финансовой поддержки, слабо развитая инфраструктура вузов, дороговизна непосредственно обучения и ограниченное количество бюджетных мест в регионе ограничивают возможности доступа к высшему образованию для абитуриентов из семей с низкими доходами», — отмечается в сообщении.

Самое дорогое образование в Москве и Московской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Тюменской и Нижегородской областях.

Также было установлено, что наибольшее число вузов, в которых средний балл ЕГЭ студентов превышает 70, находятся в Петербурге и Ленинградской области (64,7 процента всех первокурсников), Томской (56,9 процента) и Свердловской (47,2 процента) областях, а также Москве и Московской области (38,1 процента). Уточняется, что в 29 регионах нет вузов, где средний балл ЕГЭ абитуриентов превышает 70.

