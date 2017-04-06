Минтруд назвал самые востребованные профессии

Министерство труда перечислило специальности, которые станут наиболее востребованными в 2017 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Среди самых востребованных профессий: юристы, врачи, работники IT-сферы, а также специалисты в сфере строительства, транспорта и промышленности. Работодатели стали чаще отказывать менеджерам и документоведам, а также претендентам на руководящие должности в бизнес-структурах.

В министерстве отметили, что предпосылок для роста безработицы на ближайший год нет. Сейчас ее уровень составляет 5,6 процента от уровня экономически активного населения. По мнению Минтруда России, до конца года этот показатель не превысит 5,9 процента.

3 апреля министр образования Ольга Васильева назвала наиболее перспективные специальности в вузах. По словам министра, у выпускников с дипломом естественно-научных, инженерно-технических, педагогических и медицинских специальностей больше шансов трудоустроиться. Так глава ведомства прокомментировала результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно его данным, россияне назвали медицину, армию и юриспруденцию наиболее перспективными сферами занятости для детей. При этом только четыре процента родителей заявили, что готовы смириться с любым карьерным выбором своего ребенка.

