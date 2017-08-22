В Минтруде назвали условие повышения ВВП

Для успешного развития экономики России необходим рост заработной платы. Об этом во вторник, 22 августа, заявила замглавы Минтруда Любовь Ельцова, сообщает РИА Новости.

Именно платежеспособный спрос является важнейшим фактором, влияющим на экономический рост отметила она. «Росту ВВП, прежде всего, будет способствовать эффективная денежно-кредитная политика, направленная, в том числе, на минимизацию процентов по банковским кредитам для хозяйствующих субъектов», — сказала она.

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21 августа в Банке России заявили, что обеспокоены нехваткой в России врачей, учителей, программистов и высококвалифицированных рабочих. Дефицит кадров негативно отражается на динамике ВВП. Существует риск более высоких, по сравнению с производительностью, темпов роста оплаты труда, считают в ЦБ.

По данным Росстата, в июле среднемесячная начисленная зарплата в России выросла в годовом выражении на 8,6 процента до 39355 рублей. При этом реальные располагаемые доходы россиян в июле 2017 года снизились на 0,9 процента в годовом выражении, с начала года они сократились на 1,4 процента. По сравнению с июнем реальные доходы в июле упали на 3,1 процента.