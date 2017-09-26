Топилин сообщил о повышении зарплаты бюджетникам‍

Деньги на повышение зарплат бюджетникам согласно майским указам президента Владимира Путина будут выделены. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил глава Минтруда России Максим Топилин после обсуждения федерального бюджета на 2018-2020 годы, сообщает РИА Новости.

По его словам, изменения в оплате труда для врачей, учителей, среднего и младшего медперсонала, социальных работников, а также работников науки и культуры начнутся с 2018 года. «Мы со следующего года должны обеспечить исполнение по отдельным категориям — это 200 процентов, вы знаете, по отдельным категориям — 100 процентов, то есть указы будут обеспечены, и средства предусмотрены в полном объеме, при этом они немножко даже технологически по-другому предусмотрены», — сказал министр.

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Главная задача ведомств сейчас — быстро и заблаговременно довести эти деньги до своих учреждений для того, чтобы с первых месяцев следующего года выплачивать заработную плату в соответствии с указами президента, подчеркнул Топилин.

Пенсии с 1 апреля следующего года будут проиндексированы на 4,1 процента — выше, чем уровень инфляции, указал он.

31 августа министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что зарплаты бюджетников проиндексируют в ближайшие полгода.

В июне Владимир Путин заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших в майские указы, также будут проиндексированы.

С 1 января 2018 года размер пенсий неработающим пенсионерам будет увеличен на 3,7 процента.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, которые были подписаны Владимиром Путиным в мае 2012 года. В них обозначены необходимые меры, призванные повысить качество жизни россиян. Впоследствии президент заявлял, что указы могут быть скорректированы с учетом изменившейся экономической конъюнктуры.