Правительство уменьшило размер индексации пенсий

Пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7 процента. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает Rambler News Service.

«В связи с тем, что прогноз [роста цен] поменялся — инфляция в этом году 3,2 процента, правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7 процента с 1 января следующего года», — сказал Топилин. Ранее ожидалось, что инфляция составит 4 процента, соответственно, и номинальный рост пенсий был бы более ощутимым.

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Также, с 1 апреля 2018 года в проекте бюджета запланировано повышение социальных пенсий на 4,1 процента, сообщает ТАСС. Министр подтвердил сохранение моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам в будущем году.

Ранее 18 сентября министр финансов Антон Силуанов заявил, что пенсии работающих пенсионеров не будут повышаться в 2018 году.

С 1 февраля 2017 года пенсии в России проиндексированы на 5,4 процента. Это уровень инфляции 2016 года. С этой же даты и на такой же процент повышены все социальные выплаты, в том числе ветеранам войны и инвалидам, а также детские пособия. Вторая индексация на 0,4 процента состоялась 1 апреля.

В настоящее время в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть (около 14 миллионов) — работающие.