Силуанов сообщил об отказе от индексации пенсий работающим пенсионерам

Пенсии работающих пенсионеров не будут повышаться в 2018 году. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил глава Минфина Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.

«По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров», — сказал он.

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Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук заявил, что в таком случае у граждан пропадает мотивация платить взносы с зарплат.

«По работающим пенсионерам у нас предусмотрен и сейчас есть рост реальных зарплат большими темпами, чем рост инфляции. Это продолжится и в следующем году. И пенсионеры, которые работают, у них есть возможность иметь больше средств и доходов. Прирост будет выше инфляции», — ответил Силуанов. Такой порядок не ухудшает положение работающих пенсионеров, отметил он. «Это же их выбор», — добавил министр.

Мохначук возразил, что работать на пенсии — «это не их выбор, а нужда». «Попробуйте выжить на 6200 [рублей]. Это нужда. И за семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор», — сказал он. «Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», — ответил глава Минфина.

12 сентября «Ведомости» сообщили, что Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе на 2018-2020 годы ожидает падения размера пенсий в реальном выражении: в 2018 году на 0,7 процента, в 2019-2020 годах — по 0,6 процента, из-за отмены индексации пенсий работающим пенсионерам.

Не индексировать работающим пенсионерам пенсии правительство решило в 2016 году, пообещав возместить упущенное, когда пенсионер прекратит работать.

В настоящее время в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть (около 14 миллионов) — работающие.