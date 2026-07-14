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Забота о себе
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16:32, 15 июля 2026Забота о себе

Диетолог опроверг популярную теорию о правильном питании

Диетолог Дэвис: Необязательно есть 30 видов овощей в неделю, чтобы быть здоровым
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Taras Grebinets / Shutterstock / Fotodom

Диетолог, руководитель кафедры биологических наук Имперского колледжа Лондона Даниэль М. Дэвис опроверг популярную теорию о правильном питании. Его слова приводит The Guardian.

По словам эксперта, чтобы быть здоровым, необязательно съедать каждую неделю 30 видов растительных продуктов. Он объяснил, что этот миф в диетологии возник благодаря одному исследованию, которое показало, что люди, съедавшие именно столько овощей и фруктов, были в наилучшей физической форме. Дэвис подчеркнул, что считать это исключительной заслугой растительной пищи неправильно. «Люди, которые едят по 30 видов овощей в неделю, скорее всего, делают иначе еще миллион других вещей», — объяснил он.

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Специалист уточнил, что разнообразное питание и растительная пища полезны. Однако для организма важен комплексный подход, где еда — это лишь один аспект, а другие параметры, такие как сон, управление стрессом и физическая активность, играют не менее важную роль.

Ранее гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупредил, что слишком горячая или холодная пища могут быть опасными. Он пояснил, что при температуре выше 65 градусов риск рака пищевода повышается в два раза.

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