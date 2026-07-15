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Забота о себе
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10:42, 15 июля 2026Забота о себе

Россиянам назвали самую безопасную температуру пищи

Гастроэнтеролог Приказчиков: Еда температурой выше 65 градусов повышает риск рака пищевода
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: micheile henderson / Unsplash

Слишком горячие напитки и еда могут быть опасны, заявил гастроэнтеролог Александр Приказчиков. В своем Telegram-канале он назвал россиянам самую безопасную температуру пищи.

По словам Приказчикова, употребление напитков и еды, температура которых составляет больше +65 градусов по шкале Цельсия, в два раза повышает риск развития плоскоклеточного рака пищевода. Кроме того, очень горячие блюда ассоциированы с эзофагитом и эрозиями, написал доктор.

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«Для пищевода и верхних отделов желудочно-кишечного тракта безопаснее именно умеренная температура (около 36-42 градусов), а не как можно горячее», — добавил специалист. Что же касается холодной пищи, она опасности не представляет, поскольку желудок сам доведет ее до температуры тела, заключил Приказчиков.

Ранее гастроэнтеролог Олег Новиков назвал худшие продукты для перекуса перед сном. Вечером он посоветовал воздержаться от сладостей.

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