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Забота о себе
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20:31, 13 июля 2026Забота о себе

Врач назвал худшие продукты для перекуса перед сном

Врач Новиков назвал копчености и сладости худшими продуктами для перекуса перед сном
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Врач-гастроэнтеролог Олег Новиков назвал худшие продукты для перекуса перед сном. Их доктор перечислил изданию aif.ru.

Прежде всего врач посоветовал вечером воздержаться от сладостей, копченостей, жареной и острой пищи, а также чая, кофе и любых напитков с сахаром. Он объяснил, что такие перекусы провоцируют резкие скачки уровня глюкозы в крови и тем самым ухудшают сон.

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Новиков добавил, что перед сном также не рекомендуется есть кислые и цитрусовые фрукты и пить газированные напитки, поскольку они могут спровоцировать дискомфорт в животе и отрыжку. Также, по его словам, не стоит вечером увлекаться орехами — допустима лишь небольшая горсть.

Кроме того, перед сном не стоит перекусывать бобовыми, так как они могут стать причиной вздутия, а также картошкой и кукурузой: они хуже усваиваются во второй половине дня.

Ранее невролог Миляуша Мамадалиева назвала употребление алкоголя перед сном одной из самых вредных привычек. По ее словам, это приводит к тому, что по ночам организм не восстанавливается, а устраняет последствия от спиртного.

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