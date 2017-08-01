Финансы
 

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

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Размер выплат работающим пенсионерам с 1 августа вырастет примерно на 200 рублей, сообщили ТАСС в Пенсионном фонде России (ПФР). Повышение коснется около 14,3 миллиона пожилых граждан и инвалидов.

В ПФР пояснили, что на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в прошлом году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла составляла в 2016 году 74,27 рубля. Чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тысячи рублей, пояснили в фонде.

В настоящее время в России насчитывается 43 миллиона пенсионеров, из них примерно треть работающие. Средний размер пенсии в 2017 году составляет около 13,7 тысячи рублей.

Как сообщал глава Минтруда Максим Топилин, очередное повышение пенсий и социальных пособий ожидается с 1 февраля 2018 года на уровень инфляции 2017 года.

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