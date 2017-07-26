Финансы
 

Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат в 2018 году

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Проект федерального бюджета на 2018 год остается консервативным, но в нем надо предусмотреть расходы на реализацию всех приоритетных проектов. Об этом в среду, 26 июля, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

«Само собой, у нас сохраняются емкие социальные обязательства по повышению зарплат, индексации пенсий, поддержке наиболее уязвимых групп населения, притом, что по действующим проектировкам на 2018 и 2019 годы бюджет остается консервативным», — приводит агентство его слова.

Ранее, 25 июля, в Пенсионном фонде России сообщили, что с августа 2017 года работающим пенсионерам увеличат выплаты. Максимальный размер прибавки — примерно 222 рубля. Кроме того, ожидается, что к 2020 году размер страховой пенсии по старости увеличится на 13 процентов и достигнет 14,9 тысячи рублей.

19 июля Медведев также заявил, что социальную защиту россиян необходимо усилить. Он подчеркивал, что на реализации этой цели экономить нельзя, так как «речь идет о поддержании здоровья людей, тех, кто работает в бюджетной сфере».

Проект бюджета на 2018 год находится на стадии обсуждения в правительстве. До 1 октября его должны внести в Госдуму.

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