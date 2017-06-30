Россиянам пообещали увеличить пенсию до 15 тысяч рублей

Размер страховой пенсии по старости к 2020 году увеличится на 13 процентов и достигнет 14,9 тысячи рублей. Об этом заявил первый зампред правления Пенсионного фонда России (ПФР) Александр Куртин, сообщает Rambler News Service.

Он также добавил, что среднегодовой размер социальной пенсии в 2018 году составит 8854 рублей, а в 2019 году — 9476 рублей.

В бюджете ПФР на 2018-2020 годы предусматриваются расходы на индексацию пенсий и других соцвыплат для неработающих пенсионеров (с 1 февраля 2018 года — на 3,8 процента, а в 2019 и 2020 годах — на четыре процента).

По словам Куртина, расходы бюджета фонда в 2018 году определены в объеме 8,5 триллиона рублей, а к 2020 году они должны быть увеличены до 9,1 триллиона рублей.

Согласно последним данным Росстата, в апреле средний размер пенсии составлял 12929 рублей.

В начале июня председатель Счетной палаты Татьяна Голикова отметила, что реальный размер назначенных пенсий в России снижается, несмотря на январскую единовременную выплату в пять тысяч рублей.

