Работающим пенсионерам посулили прибавку в 222 рубля

С августа 2017 года работающим пенсионерам увеличат выплаты. Максимальная прибавка достигнет примерно 222 рублей. Об этом во вторник, 25 июля, ТАСС сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», — заявили в ПФР.

Размер прибавки при этом зависит от зарплаты работающего пенсионера. На нее могут претендовать те граждане, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы в ПФР.

29 июня глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции, кроме пенсий работающих пенсионеров.

Материалы по теме «Мы находимся глубоко в яме» Почему в России маленькие зарплаты и низкая безработица

Экспертное заключение Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года, опубликованное 8 июня, содержит вывод о том, что пенсионное обеспечение россиян к 2020 году снизится. Согласно базовому сценарию прогноза, страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1 процента за 2015-2016 годы вырастут на 1,4 процента в 2017-м и снизятся на 0,2 процента за 2018-2020 годы.

По данным ПФР, в России сейчас около 43 миллионов пенсионеров. Треть из них (около 14 миллионов) — работающие.