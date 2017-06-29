Правительство отказалось индексировать выплаты работающим пенсионерам

Все пенсии в 2018 году будут проиндексированы на уровень инфляции, кроме пенсий работающих пенсионеров. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава правительства Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

Премьер также отметил, что в проекте бюджета Пенсионного фонда на будущий год заложены деньги на выплату материнского капитала. «С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован», — сказал Медведев.

9 июня министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство России сможет вернуться к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам только к 2020 году. Министр пояснил, что отмена индексации была антикризисной мерой, предпринятой с целью оптимизации расходов. С другой стороны, она помогла сконцентрироваться на поддержке пенсионеров, у которых нет иных доходов, кроме выплат от государства.

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Экспертное заключение Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года, опубликованное 8 июня, содержит вывод о том, что пенсионное обеспечение россиян к 2020 году снизится. Согласно базовому сценарию прогноза, страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1 процента за 2015-2016 годы вырастут на 1,4 процента в 2017-м и снизятся на 0,2 процента за 2018-2020 годы.