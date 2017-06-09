Индексацию для работающих пенсионеров отложили до 2020 года

Правительство России сможет вернуться к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам только к 2020 году. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает РИА Новости. Для данной категории пенсии не индексируются с прошлого года.

Он добавил, что отмена индексации была антикризисной мерой, предпринятой с целью оптимизации расходов. С другой стороны, она помогла сконцентрироваться на поддержке пенсионеров, у которых нет иных доходов, кроме выплат от государства, отметил министр.

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По словам Силуанова, нынешний бюджет является «сложным», но с 2020 года появятся новые возможности увеличивать расходы.

Экспертное заключение Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года, опубликованное 8 июня содержит вывод о том, что пенсионное обеспечение россиян к 2020 году снизится. Согласно базовому сценарию прогноза, страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1 процента за 2015-2016 годы вырастут на 1,4 процента в 2017-м и снизятся на 0,2 процента за 2018-2020 годы.

Кроме того, соотношение средней страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в 2017-2020 годах продолжит сокращаться и достигнет 159 процентов против 181 процента в 2012 году.

26 мая Всемирный экономический форум опубликовал доклад, в котором говорилось, что к 2050 году дефицит мировой пенсионной системы составит почти 428 триллионов долларов. В докладе также отмечалось, что повышение пенсионного возраста во многих странах является неизбежной мерой.