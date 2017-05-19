МВФ призвал Россию повысить пенсионный возраст

Международный валютный фонд рекомендовал России повысить пенсионный возраст для своих граждан. Об этом говорится в заключительном заявлении МВФ после традиционного визита сотрудников в Россию, передает РИА Новости. По словам руководителя миссии Международного валютного фонда в России Эрнесто Рамиреса Риго, для нивелирования негативной демографической ситуации необходимо провести пенсионную реформу.

В начале мая сообщалось, что глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин в Стратегии развития России до 2035 года предложил сократить число пенсионеров на девять процентов, или на 3,87 миллиона человек, путем повышения возраста выхода на пенсию: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65 лет (с шагом на полгода начиная с 2019-го).

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Кроме того, ЦСР предлагает ужесточить условия получения пенсий. Минимальный стаж, необходимый для получения выплат от государства, необходимо поднять до 20 лет (сейчас происходит его постепенное повышение до 15 лет), минимальное количество пенсионных баллов — до 52 (на данный момент планируется поднять порог до 30 баллов к 2025 году).

В России обсуждается несколько вариантов повышения пенсионного возраста. При этом принципиального решения на эту тему пока не принято.

В 2015 году в России средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России составила 66 лет, женщин — 77 лет. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.