Финансы
 

Россиян предупредили о сокращении пенсионного обеспечения к 2020 году

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Прогноз социально-экономического развития России предусматривает снижение пенсионного обеспечения. Об этом говорится в экспертном заключении Высшей школы экономики на поправки в бюджет 2017 года, сообщает Rambler News Service.

Согласно базовому сценарию прогноза, страховые пенсии в реальном выражении после снижения на 6,1 процента за 2015-2016 годы вырастут на 1,4 процента в 2017 году и снизятся на 0,2 процента за 2018-2020 годы, отмечают эксперты ВШЭ. «Таким образом, пенсии в реальном выражении по итогам 2020 года в рамках заложенных параметров индексации будут лишь на один процент больше уровня 2016 года, то есть практически не восстановятся после кризисного падения», — пишут они.

Кроме того, соотношение средней страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в 2017-2020 годах продолжит сокращаться. Так, в 2020 году этот показатель составит 159 процентов, в 2017 году он оценивается в 162 процента, в то время как в 2012 году он составлял 181 процент, указывают аналитики.

Они отмечают, что заложенные в прогноз Минэкономразвития параметры индексации пенсий приведут к снижению относительной обеспеченности пенсионеров. «Уровень пенсии в реальном выражении в 2020 году останется на пять процентов ниже, чем в 2014 году», — говорится в экспертном заключении.

7 июня первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик в беседе с «Лентой.ру» заявил, что без реализации стимулирующих государственных программ страховые пенсии в России превратятся в пособия по бедности.

К 2050 году дефицит мировой пенсионной системы составит почти 428 триллионов долларов, считают эксперты Всемирного экономического форума. При этом повышение пенсионного возраста во многих странах является неизбежной мерой, отмечают они.

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