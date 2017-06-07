Пенсионной системе США предсказали скорый крах

Крах пенсионной системы США произойдет в скором времени. Об этом заявил американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в интервью Rambler News Service.

«Он (кризис — прим. «Ленты.ру») может прийти откуда угодно, из любой точки мира. Это может быть окончательный крах греческой экономики, это могут быть пенсионные программы в США, получатели которых не могут платить по своим счетам. Фактически выплаты не прекращаются, но технически деньги в фондах кончаются, и вы увидите, что у ведущих пенсионных фондов в США начнутся проблемы», — сказал инвестор.

Материалы по теме Кто пойдет на балл Как именно правительство отбирает пенсии у россиян

По его словам, финансовая сфера — очевидный кандидат на роль источника неожиданных проблем по всему миру. «Я вижу, что большая часть пенсионных программ в США находятся в серьезной беде», — приводит агентство его слова.

26 мая Всемирный экономический форум опубликовал доклад, в котором говорилось, что к 2050 году дефицит мировой пенсионной системы составит 427,8 триллиона долларов. Это в пять раз больше, чем текущий мировой ВВП. Эксперты подсчитали, что в США дефицит пенсионной системы увеличится с нынешних 28 до 137 триллионов долларов.