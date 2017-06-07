Российским пенсиям предсказали превращение в пособие по бедности

Без реализации стимулирующих государственных программ страховые пенсии в России превратятся в пособия по бедности. Такое мнение в среду, 7 июня, в беседе с «Лентой.ру» высказал первый вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Эрлик.

Он отметил, что добровольные отчисления в новую систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК; она предполагает, что человек сам отчисляет деньги с зарплаты в счет будущей пенсии) смогут позволить себе не более 20 процентов граждан. Именно поэтому первым необходимым условием должно стать «псевдообязательное участие в ИПК».

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«В противном случае без дополнительных стимулирующих программ, как то: софинансирование со стороны государства и налоговые льготы часть населения просто потеряет возможность сформировать себе достойную пенсию», — сказал эксперт.

Он добавил, что пенсионные системы России и США сходны в одном моменте — в обеих странах значительное число граждан абсолютно не в состоянии делать отчисления в накопительные программы добровольно.

Ранее 7 июня американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс заявил, что крах пенсионной системы США произойдет в скором времени. «Я вижу, что большая часть пенсионных программ в США находятся в серьезной беде», — сказал он.

26 мая Всемирный экономический форум опубликовал доклад, в котором говорилось, что к 2050 году дефицит мировой пенсионной системы составит почти 428 триллионов долларов. В докладе также отмечалось, что повышение пенсионного возраста во многих странах является неизбежной мерой.

