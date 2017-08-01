Россияне подали более 500 тысяч электронных заявлений о назначении пенсии

С января по май 2017 года через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) было подано 582 тысячи электронных заявлений граждан о назначении пенсии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти в пять раз. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ПФР.

Кроме того, было подано 951 тысяча заявлений о выборе или изменении способа доставки пенсии (в 4,8 раза больше, чем за первые пять месяцев 2016-го).

Личный кабинет на сайте ПФР позволяет назначить все виды пенсий (включая страховую пенсию, пенсию по государственному обеспечению и накопительную пенсию).

Для улучшения качества оказания госуслуг Пенсионный фонд постоянно расширяет возможности электронного кабинета для граждан, благодаря чему сегодня он охватывает практически все другие выплаты по линии ПФР, помимо пенсий: ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и другие.

В 2016 году Пенсионный фонд назначил около миллиона пенсий в соответствии с электронными заявлениями граждан. При этом 773 тысячи заявлений было подано через Личный кабинет на сайте ПФР, 194 тысячи .заявлений направлены через сайт Портала госуслуг. В 66 процентах случаев пенсия назначалась полностью дистанционно, без личного визита гражданина в клиентскую службу ПФР для предоставления дополнительных документов.

Все электронные услуги и сервисы, предоставляемые ПФР, для удобства граждан собраны в Единый портал на сайте Пенсионного фонда. Портал структурирован не только по типу получаемых услуг, но и по способу доступа к ним — с регистрацией или без регистрации. Доступ к услугам с использованием персональных данных осуществляется через подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

