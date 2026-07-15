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Из жизни
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16:40, 15 июля 2026Из жизни

Коровы насмерть затоптали пожилого мужчину

В Великобритании коровы насмерть затоптали мужчину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: H R. Davies / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании на территории усадьбы Фелбригг-Холл пожилой мужчина стал жертвой крупного рогатого скота. Об этом сообщает BBC News.

Мужчина был обычным посетителем усадьбы, ему было более 70 лет. Предположительно его затоптали коровы. Врачи не смогли его спасти.

Подробности произошедшего неизвестны. Полиция ведет расследование совместно с Управлением по охране труда и технике безопасности.

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Фелбригг-Холл — загородная усадьба XVII века, расположенная в графстве Норфолк. С 1969 года поместье принадлежит Национальному фонду Великобритании. Архитектура здания сочетает в себе элементы якобинского и георгианского стилей. Территория усадьбы включает в себя парк, озеро и лесной массив площадью около 211 гектаров.

Ранее сообщалось, что в Йеллоустонском национальном парке в США бизон поднял мужчину на рога и подбросил его. Пострадавший взлетел на 2,4 метра.

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