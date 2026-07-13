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Из жизни
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19:10, 13 июля 2026Из жизни

Бизон напал на мужчину и подбросил его на два метра

В США бизон подбросил мужчину на 2,4 метра и попал на видео
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Йеллоустонском национальном парке в США бизон поднял мужчину на рога и подбросил его. Как сообщает Cowboy State Daily, пострадавший взлетел на 2,4 метра.

Свидетелем произошедшего стал профессиональный фотограф Майк Маклауд. Он рассказал, что бизон зашел на территорию кемпинга и сразу бросился к группе детей. Все они смогли убежать.

Бизон продолжил бегать по кемпингу и остановился только для того, чтобы поваляться в пыли. В это время мимо него на безопасной дистанции проходил мужчина с внуком. Они остановились сфотографировать зверя, пока тот лежал, но тут мимо проехал пикап и спровоцировал животное. Бизон вскочил и помчался в сторону мужчины и ребенка, сбивая деревья на своем пути. Этот момент попал на видео.

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Внуку удалось спастись, его деду не повезло. «Бизон поддел его левым рогом в бедро и подбросил, — рассказал Маклауд. — Он перевернулся в воздухе и приземлился на бок». Когда мужчина упал на землю, зверь встал над ним, мотая головой. Тогда Маклауд понял, что пора действовать.

По словам мужчины, он перестал снимать, побежал к бизону и громко закричал, пытаясь выглядеть как можно крупнее и страшнее. Примеру Маклауда последовали и другие люди. В конце концов им удалось отогнать зверя. Пожилой мужчина получил серьезные травмы.

Ранее сообщалось, что в национальном парке Кастер, США, 70-летняя женщина стала жертвой бизона. Что его спровоцировало — неизвестно.

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