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16:37, 15 июля 2026Экономика

Названо главное последствие удорожания перевозок из Китая в Россию

Аналитик Властопуло: Удорожание автоперевозок из КНР в РФ приведет к росту цен на товары
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Резкое удорожание автомобильных перевозок из Китая в среднесрочной перспективе неизбежно приведет к росту конечных цен на различного рода товары. О главном последствии рассказал старший партнер «Оптималог» Георгий Властопуло. Его слова приводит «Радио КП».

По данным участников рынка, автомобильные перевозки из КНР в Россию за последний месяц подорожали в среднем на 15-25 процентов. Подобная тенденция, отметил Властопуло, отразится на розничных ценах на иностранные товары.

В структуре себестоимости перевозимой продукции на долю логистики приходится примерно 30 процентов. При таком раскладе себестоимость самого товара подскочит на 9 процентов. В дальнейшем цена автоперевозок из Китая в Россию с большой долей вероятности продолжит расти, ожидает Властопуло. «Если на 50 процентов вырастет логистика, то себестоимость товара вырастет на 10-15 процентов», — констатировал эксперт.

Самая сложная ситуация с логистикой из Китая сейчас наблюдается в Забайкальском крае. В этом субъекте начали тестировать внедрение QR-кодов на автозаправочных станциях (АЗС) через мессенджер «Макс».

Подобная схема создаст дополнительные проблемы для перевозчиков, которые и без того сталкиваются с трудностями с заправкой на фоне дефицита бензина и дизельного топлива, отметил Властопуло. На этом фоне некоторые логистические компании уже стали увеличивать объем транзита через Казахстан. Изменение маршрута в итоге приводит к удлинению цепочек и дополнительным расходам. Все это также, скорее всего, отразится на конечной стоимости перевозимых товаров, заключил аналитик.

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