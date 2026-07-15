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10:34, 15 июля 2026Авто

В российском регионе начали выдавать QR-коды для АЗС только через «Макс»

В Забайкальском крае начали тестировать внедрение QR-кодов на АЗС через «Макс»
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Забайкальском крае начали тестировать внедрение QR-кодов на автозаправочных станциях (АЗС). О нововведении краевое министерство ЖКХ сообщило в мессенджере «Макс».

Систему сначала опробуют на одной из станций в Чите, уточнили в ведомстве. Водители смогут получить коды только через национальный мессенджер.

В краевом министерстве объяснили такой порядок удобством. В этом случае пользователям не нужно регистрироваться на сторонних ресурсах. Кроме того, такая схема, отметили в ведомстве, позволит избежать перепродажи QR-кодов и обеспечить «честное распределение топлива» среди местного населения. Все разрешения на заправку будут привязываться к учетной записи в «Макс», следует из заявления.

На фоне нехватки бензина и дизельного топлива, а также трудностей с их доставкой, в некоторых российских регионах стали вводить систему продажи топлива физлицам по персональным QR-кодам, привязанным к госномеру машины. По такой схеме начали выдавать бензин, например, в Севастополе. При этом на один номер телефона можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак. Все обращения, пояснил губернатор Михаил Развожаев, будут приниматься круглосуточно.

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