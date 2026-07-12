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21:58, 12 июля 2026Россия

Российский губернатор рассказал о новых правилах очереди за бензином

Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов — заявки принимаются круглосуточно
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Global Look Press

Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на получение топлива. Подробнее об этом рассказал губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Теперь заявки принимаются круглосуточно, водителям не нужно ждать определенного времени. Система в свою очередь автоматически распределяет QR-коды, а все заявки, которые не прошли отбор в текущий цикл, сохраняются и учитываются в будущих выдачах кодов.

Кроме того, на один номер телефона можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ).

Благодаря новой системе выдачи кодов, не будет никаких гонок, людям не надо будет пытаться успеть подать заявку в конкретное время каждый вечер.

Также автоматизация полностью исключит возможность использования сторонних программ для получения преимуществ, чем защитит от ботов.

А скорость интернета или количество устройств больше не влияют на успех — система уравнивает шансы всех пользователей.

Ранее Михаил Развожаев рассказал о вынужденном снижении лимита потребляемой энергии в регионе.

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