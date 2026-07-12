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21:21, 12 июля 2026Россия

В российском городе значительно снизили лимит потребляемой энергии

Из-за серьезной аварии за пределами региона Севастополю снизили лимит потребляемой энергии
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Севастополю значительно снизили лимит потребояемой мощности. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, причиной стала серьезная авария на магистральных сетях за пределами региона.

Пока энергетики устраняют последствия технологического нарушения, Севастополь вынужден перейти на временную схему подачи электричества.

Глава 92-региона добавил, что если в данный момент в доме нет света, надо быть готовым к тому, что его не будет около шести часов, если же свет есть, он будет подаваться в течение двух часов, после чего, последует отключение

«Из-за дефицита энергии соблюдать привычный график "3 через 3" сейчас невозможно. На данный момент отключены потребители и первой и второй очереди», — пояснил Развожаев.

По словам Развожаева, как только аварию на магистральных сетях устранят и Севастополю вернут необходимый объем мощности, регион сразу же вернется к стандартным графикам «3 через 3» до полной стабилизации системы.

«Прошу вас с пониманием отнестись к ситуации. Энергетики делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства и как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение города», — заключил Развожаев.

Вся актуальная информация по отключениям электроэнергии публикуется на официальном аккаунте «Севастопольэнерго».

Ранее правительство России выделило несколько миллиардов рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе.

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